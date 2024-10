"Zls, una risorsa in più e un’opportunità per tutte le aziende"

Il Governo ha varato la Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna, che permetterà alle imprese di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta. Non sta nella pelle il sindaco di Argenta, Andrea Baldini (nella foto): "E’ un risultato che aspettiamo dal 2022, quando abbiamo lavorato insieme alla Regione per inserire la zona industriale di Argenta nelle Zone Logistiche. Un lavoro importante, un’opportunità per le imprese insediate e un incentivo per quelle che potrebbero insediarsi, perché la ZLS significa benefici fiscali per chi lavora, e semplificazione delle procedure amministrative". Argenta è sull’asse infrastrutturale che porta al porto di Ravenna, insieme alle aree produttive più importanti della provincia. "Siamo al lavoro: gli insediamenti produttivi vanno sostenuti e facilitati, con una riflessione attenta su infrastrutture e territorio non solo per chi lavora, ma anche per i cittadini. La statale 16 in primis ma anche altri investimenti, per mettere in sicurezza quelle che oggi non sono adeguate al traffico di un possibile insediamento, oltre a ciò anche i progetti speciali, come quello di ricerca sull’economia circolare al quale abbiamo lavorato negli ultimi due anni e che è stato consegnato a un’importante impresa del territorio che lo farà diventare realtà". Insomma un’attenzione a 360 gradi. "La politica industriale è cruciale – conclude il primo cittadino – perché cruciale è il lavoro: i drammatici fatti di questi giorni a Masi Torello e a Copparo, che riguardano persone, famiglie e tutta la nostra comunità, ce lo dimostrano. Alle lavoratrici e ai lavoratori va tutta la mia rispettosa solidarietà, assieme a quella della comunità argentana".