"Zona Castello, pullman in coda col motore acceso"

Caro Carlino,

secondo uno studio pubblicato su Il Sole24Ore Ferrara è la città più inquinata dell’Emilia-Romagna per le polveri sottili e la 13° in Italia. Provvedimenti? Basta fare due passi nell’area del Castello: decine di pullman turistici che cercano di transitare in uno strettissimo controviale, clacson, code infinite, autisti furiosi e motori sempre accesi. Eppure il Codice della strada, stabilisce che è vietato sostare col motore acceso. Ma chi controlla? Nessuno. E le decine di auto parcheggiate in Ztl lungo il muretto del castello? La polizia municipale? Nessun intervento.

Lettera firmata