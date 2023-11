Amii Stewart accende il Natale di Ferrara: “Vi aspetto tutti a cantare con me”

Ferrara, 18 novembre 2023 - A Ferrara, in occasione dell'accensione dell'albero di Natale della città arriva l’8 dicembre Amii Stewart con una tappa del suo tour Internazionale. “Ciao Ferrara – dice la stessa cantante – un grande saluto dal Nuovo Messico dove sono ora. Sono molto felice di essere con voi l’8 dicembre in un luogo suggestivo, tutto addobbato a festa. Sarà un pomeriggio di grande gioia collettiva. Vi aspetto in tanti per poter cantare tutti insieme in attesa del Natale. Un bacio a tutti”.

Amii Stewart protagonista del concerto di Natale a Ferrara

Amii Stewart sarà la protagonista del concerto che venerdì 8 dicembre organizzato da Comune e Fondazione Teatro Comunale, che si terrà nei pressi del parco Marco Coletta. La cantante americana, una delle voci più note degli anni Settanta e Ottanta, si esibirà dalle 20.30.

Questa star internazionale è salita nel 1979 alla ribalta con ‘Knock on Wood’ raggiungendo la vetta dei singoli più venduti negli Stati Uniti e il sesto posto nel Regno Unito, poi, dalla metà degli anni ottanta si è trasferita in Italia dove ha concentrato maggiormente la sua carriera, incidendo brani di successo come Grazie perché cover in italiano di We've Got Tonite, brano di Bob Seger, inciso in coppia con Gianni Morandi, Friends e Together, entrambi con la collaborazione di Mike Franci e nel 1990 inciso un album di cover delle maggiori colonne sonore di Ennio Morricone, da lui stesso arrangiato, dal titolo Pearls – Amii Stewart Sings Ennio Morricone. Ha anche recitato in molti musical e recital teatrali come Lady Day dedicato alla figura di Billie Holiday, Jesus Christ Superstar e Stabat Mater con Gigi Proietti, esibendosi anche per il papa e la regina Elisabetta.

Se lei sarà sul palco alle 20.30, la festa però comincerà già due ore prima con il Jubilation Gospel Choir, gruppo che può vantare collaborazioni con Gianna Nannini all'Arena di Verona, Giorgio Panariello, con la Ferrari e con alcuni noti brand. "Un grande concerto - dice il sindaco Alan Fabbri - per un grande Natale che sarà preparato e celebrato con iniziative diffuse, all'interno di un calendario che conta decine di eventi in tutto il territorio”. “Tre anni fa, al momento dell'inaugurazione del Ferrara Winter Park, ci eravamo immaginati di rendere protagonista il parco Coletta ogni mese dell'anno e il sogno era replicare le manifestazioni estive anche in inverno - aggiunge il vicesindaco Nicola Lodi - l'iniziativa dell'8 dicembre è il coronamento di una visione che ci ha visto lavorare per la riqualificazione dell'area verde e per farla vivere 365 giorni all'anno. Esattamente nel punto dove quattro anni fa c'erano episodi di degrado, oggi si assiste ad iniziative che rendono unico il Natale di Ferrara”.