Brachetti a Ferrara: nuova data al teatro Comunale con Solo

Arturo Brachetti aggiunge una data a Ferrara

Ferrara, 22 gennaio - C’è una nuova data a Ferrara per lo spettacolo Solo, show del mago del trasformismo Arturo Brachetti, che si aggiunge a quella già in programma il 18 febbraio nella stagione di Prosa del Teatro Comunale. La seconda data è in programma il giorno successivo, domenica 19 febbraio (ore 16).

In Solo, the Legend of quick change, protagonista è il trasformismo, quell’arte che ha reso Arturo Brachetti celebre in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con oltre 60 personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Lo spettacolo propone anche un viaggio nella sua storia artistica: dai grandi classici in cui eccelle, come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, alle sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser.