Ferrara, 3 aprile 2023 - A Ferrara Sotto le Stelle raddoppia la data di Vasco Brondi, cantautore veronese che ha trascorso l'infanzia e l'adolescenza nella città estense e che ha poi vinto premi come la Targa Tenco, il Premio FIMI, il premio MEI, il Premio Musica & Dischi e il Premio Fuori dal Mucchio, ma anche aperto concerti di artisti come Afterhours, Subsonica, Blonde Redhead, Notwist, Adam Green e Vinicio Capossela per poi affiancarsi a Lorenzo Jovanotti anche come scrittore così come Francesca Michielin. Dalla stampa è stato anche paragonato a Francesco De Gregori che l’ha voluto con lui sul palco del Traffic Festival di Torino. Il grande ritorno di Vasco Brondi nelle vesti de La Luce della Centrale Elettrica, nome che si riferiva alle illuminazioni del polo industriale ferrarese, a Ferrara è stato accolto calorosamente. Dopo il tutto esaurito in meno di tre giorni per martedì 13 giugno, l’artista raddoppia dunque la data e dà appuntamento al pubblico di Ferrara Sotto le Stelle anche il giorno prima, lunedì 12 giugno, sempre nel cortile del Castello Estense. Protagonista della serata sarà anche in questo caso il primo album, Canzoni da spiaggia deturpata, per festeggiarlo dove tutto è nato, a quindici anni dalla sua pubblicazione. Un disco datato 2007 con numerosi brani del precedente “Le luci della centrale elettrica”, rielaborate, con uno stile di canto fortemente influenzato da Rino Gaetano, liriche che fanno riferimento a Giovanni Lindo Ferretti e musiche basate su semplici accordi di chitarra acustica inframmezzati da inserti noise rock. Album presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia alla posizione numero 46. Vasco Brondi torna dunque a illuminare la sua Ferrara con i bagliori del suo storico progetto musicale, a cinque anni dall’ultimo concerto con quel nome, in un imperdibile live nel Cortile del Castello Estense. Una location suggestiva che lo ha già applaudito varie volte, da quel 2008 in cui ha presentato sul palco di Ferrara Sotto le Stelle proprio il disco d’esordio fino ai grandi concerti del 2017 e del 2018. Accompagnato da Giorgio Canali e Andrea Cabeki Faccioli alle chitarre, Daniela Savoldi al violoncello, Angelo Trabace alle tastiere e Niccolò Fornabaio alle percussioni, Vasco Brondi, oltre ai brani di Canzoni da spiaggia deturpata, proporrà anche altre canzoni del repertorio più recente. Il concerto si aggiunge al già annunciato live di Kevin Morby, in programma mercoledì 14 giugno sempre nel Cortile del Castello, il luogo dove il festival è nato, ed è la seconda anteprima di questa ventisettesima edizione di Ferrara Sotto le Stelle, che entrerà nel vivo a settembre. Una rassegna che si impegna a fondere suoni e generi diversi, fondendo passato e presente per guardare al futuro in tutte le sue sfumature, capace di intercettare la migliore musica in circolazione e portarla a un pubblico sempre più ampio e vario. Prevendite già attive.