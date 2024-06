I 50 anni della Bonfiglioli Engineering a Ferrara: tra innovazione ed impegno sociale

Ferrara, 25 giugno 2024 – Con un evento che ha coinvolto gli 80 dipendenti e i loro familiari, i partner economici e la comunità locale, la Bonfiglioli Engineering ha festeggiato l’anniversario dalla fondazione presso la nuova sede di Via Vespucci 20.

Il taglio della torta per il compleanno dell'azienda

L’azienda estense è leader mondiale nel settore del controllo del packaging farmaceutico, alimentare e metallico ed ha sempre riservato molti sforzi nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico, riuscendo a consolidare il proprio ruolo di rilievo nel settore.

L'intervento di Andrea Cavanna, managing director della Bonfiglioli Engineering, al festa per il cinquantesimo anniversario della Bonfiglioli Engineering

Non solo gli investimenti nella ricerca, la Bonfiglioli si è positivamente distinta anche per aver ottenuto la certificazione della parità di genere, un riconoscimento che testimonia l’attenzione ai temi della diversità e dell'inclusione nella vita dell’azienda.

In questo senso, il managing director Andrea Cavanna ha rimarcato l’impegno per la realtà locale: “Collaboriamo con vari enti del territorio per promuovere lo sviluppo sostenibile e sostenere iniziative sociali come quelle dei Bambini delle Fate, de I Frutti dell’albero e della cooperativa Il Germoglio.

Inoltre, da anni ospitiamo con regolarità gli studenti delle scuole superiori ferraresi per contribuire al loro percorso di crescita e sviluppo. Siamo impegnati a fare la nostra parte per rendere il mondo un posto migliore non solo attraverso il nostro lavoro, ma anche attraverso le nostre azioni”.