VM Motori Cento, fine della crisi: per Stellantis il rilancio passa da ricerca e sviluppo

Cento (Ferrara), 8 giugno 2023 – Una nuova prospettiva per lo stabilimento VM di Cento, un tempo un’eccellenza nella produzione di motori diesel e oggi appartenente al Gruppo Stellantis, è nata dall’incontro dei dirigenti aziendali con rappresentanti di Regione, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e delle organizzazioni sindacali.

Il gruppo Stellantis ha confermato che VM, realtà con 400 dipendenti, ha terminato la produzione dei motori V6 diesel, ma nel piano quinquennale hanno presentato delle garanzie per il futuro del marchio: maggiore autonomia e la produzione diesel rimarrà centrale.

Nei prossimi anni, infatti, verranno sviluppate cinque linee di produzione: motori industriali, motori per agricoltura, motori per industria marina, ricambi per automotive diesel, reparto test su emissioni e progettazione e industrializzazione di motori a idrogeno.

In particolare, il settore ricerca e sviluppo è stato rifocalizzato su Cento, dove già 100 dipendenti sono impiegati in questo settore, con la previsione di un investimento nel prossimo quinquennio di alcune decine di milioni di euro.

“Ora c’è una novità positiva rappresentata dall’obiettivo del Gruppo Stellantis di progettare una riconversione di VM che permetta di dare risposte sia sul piano occupazionale che industriale. Un elemento importante, fondamentale soprattutto perché riguarda un territorio dove non ci possiamo permettere di non avere una prospettiva di sviluppo del sito industriale”, ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vicenzo Colla.

Una comunicazione importante, sia per la scelta di puntare sul settore industriale marino, in forte crescita, sia per l’obiettivo di puntare all’indipendenza del marchio VM, “con una tenuta che è sia autonomia di ricerca, che di progettazione, di produzione e commerciale. Come Istituzioni accogliamo con favore la disponibilità del management Stellantis e delle forze sindacali a rincontrarci nelle prossime settimane, per vedere nel dettaglio il percorso del progetto industriale”, ha concluso Colla.