Di strada in strada, il programma dell’evento a Santa Sofia

Forlì, 29 aprile 2025 – Torna l’attesissimo festival “Di strada in strada” nei borghi dell’Appennino tosco romagnolo. Lo storico evento, giunto alla sua 34esima edizione, è fissato per il 13, 14 e 15 agosto a Santo Sofia, in provincia di Forlì Cesena, ma prima di questa data ci saranno altre tappe e persino pre-festival. Ecco tutti gli appuntamenti che trasformeranno strade, piazze e scorci naturali in palcoscenici a cielo aperto con teatro urbano, musica e magia circense.

Gli appuntamenti di agosto

L’appuntamento con l’edizione completa del festival di arti performative, circo, teatro e musica è previsto per il 13, 14 e 15 agosto a Santa Sofia, in provincia di Forlì Cesena. Nei giorni precedenti però ci saranno anche tappe nelle due principali frazioni ovvero a Spinello, l’11 agosto e a Corniolo, il 12 agosto. Nei centri ci saranno spettacoli e performance di artisti internazionali che animeranno piazze e strade con musica e creatività.

Il programma del prefestival del 15 giugno

Il prefestival delle arti performative in provincia di Forlì Cesena comincerà domenica 15 giugno. Il programma inizierà in tarda mattinata all’agriturismo “Il Molino” con lo spettacolo musicale interattivo “Electrotarocchi” del duo Electrotruffa. Nel pomeriggio invece la diga di Ridracoli si animerà con musica della compagnia Uscita di Emergenza, seguite da una parata e da uno spettacolo a cura della Compagnia dei Folli. In serata l’apericena musicale all’albergo “Il Palazzo” mentre nella piazza di Biserno ci sarà lo spettacolo “In fabula”.

Il programma del prefestival di sabato 21 giugno

A Santa Sofia (sempre in provincia di Forlì Cesena), precisamente in piazza Matteotti, sabato 21 giugno alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo “Arcano” della Compagnia dei Folli. La performance fonderà tradizione e innovazione. A seguire, la compagnia guiderà il pubblico in una parata nel Parco Fluviale, fino allo stand della Pro Loco in zona Milleluci. Lo stand gastronomico sarà attivo dalle 18.30 alle 21.30 e riaprirà dopo lo spettacolo fino alla chiusura.

Gli enti promotori del progetto “Di strada in strada”

Il festival dedicato alle arti performative fa parte di Anap, associazione nazionale arti Performative. Fa anche parte della rete di festival “Ufb. United for Busking” l’unica rete nazionale che lavora in modo collaborativo e continuativo sul territorio dal 2014. Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare il sito ufficiale.