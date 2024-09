A Capo Nord in Panda: "Una mezza follia per confermare l’amore a 30 anni dalle nozze"

Forlì, 29 agosto 2024 – Fino a Capo Nord a bordo di una vecchia Panda. Questa la missione compiuta dai forlivesi Elisa Monti e Igor Zavoli che sono partiti da Forlì il 29 luglio e sono rientrati a casa giovedì 22 agosto, dopo aver attraversato sei Stati ed essersi riempiti il cuore di esperienze vissute insieme. Quale modo migliore per festeggiare i trent’anni di matrimonio? Il loro anniversario, infatti, cadrà mercoledì 4 settembre.

"Ci siamo sposati a 21 anni, ora ne abbiamo 51 – raccontano –. Tutti ci dicevano che non saremmo durati, ma del resto ci hanno detto anche che non saremmo mai riusciti a raggiungere Capo Nord nel modo in cui avevamo progettato. Ancora una volta abbiamo dimostrato che, in molti casi, volere è potere". Elisa è parrucchiera, Igor operaio alla Marcegaglia. Da molti anni, tra un viaggio e l’altro, programmavano proprio questa avventura: "Io sono appassionato di auto – racconta Igor – e, insieme a Elisa, ho già visitato molti paesi a bordo di una vecchia Cinquecento. Sapevo, però, che non era un mezzo adatto per arrivare a Capo Nord, così ho virato su una Panda: l’ho messa a posto tutta da solo, nell’arco di due o tre anni".

Poi, finalmente, questa estate è arrivato il momento giusto: "Sapevamo che era una mezza follia, un po’ per l’auto che avevamo scelto, un po’ perché non conosciamo l’inglese, ma ci siamo informati tanto e abbiamo deciso di buttarci". La partenza è avvenuta da Forlì, "poi siamo risaliti attraversando Austria, Germania, Danimarca e Norvegia, fino alla Finlandia per poi ridiscendere dalla Svezia". Molte notti Elisa e Igor le hanno passate in tenda: "Non l’avevamo mai fatto, ma è stato bellissimo svegliarsi in mezzo alla natura, sentirsi del tutto liberi".

Disavventure? Di poco conto: "Una volta abbiamo preso una multa salata perché non avevamo parcheggiato nel posto giusto, per il resto il problema più grosso è stato il cibo: a parte il salmone erano pochi i gusti che incontravano il nostro palato".

I bei ricordi, invece, sono tantissimi: "La città che ci è piaciuta di più, forse, è stata Stoccolma – raccontano –, ma a essere davvero indimenticabili sono i paesaggi della Norvegia: è un Paese dalla natura incontaminata, le renne ci attraversavano la strada, abbiamo visto scorci in cui il mare incontrava le montagne, poi i fiordi, le scogliere… Non ci sono parole per tutta la bellezza che abbiamo incontrato". Fino al culmine, a Capo Nord: "Siamo scesi dalla macchina e ci siamo messi a correre per arrivare sotto al famoso mappamondo. Eravamo felicissimi di essere lì". Traguardo raggiunto, quindi, in tutti i sensi: non solo l’avventura del viaggio, ma anche quello di una vita felice insieme.