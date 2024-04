"Acque inquinate? Si sapeva da un anno"

"I dettagli sulle acque inquinate a Carpena sono sempre più allarmanti". Alessandro Gasperini, membro della segreteria territoriale Pd, torna all’attacco del Comune in merito all’ordinanza di sospensione del prelievo di acqua dai pozzi (si parla di risorse idriche comunque non potabili; il divieto riguarda l’uso in agricoltura e allevamenti).

"Le prime analisi di Arpae risalgono a marzo 2023 mentre l’ordinanza del Comune di Forlì è arrivata solamente il 27 marzo 2024. A tutt’oggi però molte famiglie e aziende agricole che utilizzano l’acqua nella zona contaminata per dare da bere agli animali e annaffiare gli orti non sono state informate da canali ufficiali". In realtà l’ordinanza è stata pubblicata online martedì 2 aprile, giorno in cui il Comune ne ha dato anche informazione alla stampa. "Ora – chiede Gasperini – è necessario informare i cittadini casa per casa e predisporre urgentemente un semplice vademecum su come proteggere in modo adeguato piante e ortaggi destinati al consumo alimentare umano nonché gli animali da un’eventuale contaminazione".