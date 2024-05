Preraffaelliti, musica e danze dell’Ottocento

Anche quest’anno Castrocaro Terme e Terra del Sole ospitano eventi collaterali alla grande mostra allestita ai Musei San Domenico. Due gli appuntamenti in programma, correlati all’esposizione ‘Preraffaelliti. Rinascimento Moderno’, organizzati dalla Pro loco di Terra del Sole in collaborazione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con il contributo del Comitato Fiorentino per il Risorgimento. Questa sera alle 21 nel Palazzo pretorio (e non in piazza d’Armi come inizialmente previsto) è in programma il concerto dal titolo ‘La musica che fa la storia – lirica e canto per il Risorgimento di un popolo al tempo dei preraffaelliti". Prevista l’esecuzione di brani che hanno rappresentato pienamente gli ideali e le aspirazioni del Risorgimento. Protagonista dell’esibizione il corpo bandistico di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che sarà accompagnato dalla giovane soprano Alessia Battini. Nel corso della serata è in programma anche un intervento dello storico Fabio Bertini. "Un legame, quello tra arti e politica, ben evidenziato dalla biografia della famiglia Rossetti, formata da musicisti, pittori e patrioti costretti a emigrare per non finire ai ceppi – spiegano gli organizzatori –. Ecco quindi che prende forma il progetto di un concerto con brani musicali della metà del XIX secolo. Il mondo dei preraffaelliti ha influenzato la musica, la moda ed il costume".

In tale contesto si inserisce anche il secondo evento in calendario sabato 11, questa volta in piazza Mazzini a Castrocaro, dove alle 21 andrà in scena un ballo storico in abito ottocentesco. "Sarà una serata emozionante e suggestiva, un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera dei graziosi balli e delle feste che animavano la società del XIX secolo, offrendo un’esperienza coinvolgente e ricca di fascino storico". Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito gratuiti.

Francesca Miccoli