Sfida all’esclusione sociale dei giovani

La seconda edizione di ’Heroes, not just for one day’ arriva oggi a Forlì, negli spazi dell’ex deposito delle corriere - ExAtr - con due giorni di incontri e attività formative. È previsto un programma di formazione e accompagnamento rivolto alle realtà che lavorano con giovani under 35 a rischio di esclusione sociale. L’obiettivo è mettere a disposizione dei partecipanti competenze professionali e supporto economico, per potenziare le loro capacità organizzative e relazionali. La formazione, completamente gratuita, avrà inizio questo fine settimana con un focus sull’attivazione di processi di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza. Proseguirà poi online, con un ciclo di formazioni tematiche nei mesi di maggio e giugno.

Dalle ore 18 verrà presentato il programma in presenza del coordinatore nazionale di Unar e di una rappresentante diplomatica dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. A seguire interverranno Maria Venditti (sociologa e consigliera comunale di Telese Terme), Isa Borrelli (esperta di campagne digitali) e Linda di Pietro (Chief e Cultural Officer di Base Milano).