Mura storiche, al via una mostra

Una mostra documentaria sulle mura storiche delle città di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro, è quanto propone la sezione forlivese di Italia Nostra in occasione della festa Rinascimentale ‘Un dè int la Ròca ad Frampul’ in programma nel fine settimana che va dal 10 al 12 maggio. ’Fra confini perduti e identità ritrovate – Le mura di Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro’ apre i battenti domani nella chiesa dei Servi alle 10,30, con gli interventi della presidente di Italia Nostra Forlì Luciana Prati, la consigliera nazionale di Italia Nostra Marina Foschi e il presidente della Pro loco di Forlimpopoli Marco Bondi. La mostra rimarrà allestita fino al 12 maggio e sarà affiancata da alcune iniziative di approfondimento. Mercoledì 8 alle 18 passeggiata per le vie del centro alla scoperta delle mura di Forlimpopoli. A guidare la visita sarà Lorenzo Aldini che terrà anche una conferenza, sabato 11 alle 16 alla Chiesa dei Servi, in cui si parlerà delle ‘Mura di Forlimpopoli nel tempo: origini, riuso, attualità’. Nel weekend dell’11 e 12 maggio, la mostra sarà aperta e visitabile liberamente. Negli altri giorni si può prenotare una visita via mail a prolocoforlimpopoli@gmail.com.

ma.bo.