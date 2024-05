Farmacia a S. Leonardo, festa d’inaugurazione

La nuova Farmacia San Leonardo, già aperta da alcuni giorni, oggi sarà al centro di un pomeriggio di eventi. Nel piazzale antistante la struttura, in via Del Bosco 40/C, dalle 15.30 si susseguiranno iniziative in collaborazione con imprese sociali e organizzazioni di volontariato in ambito socio-sanitario quali CavaRei e Associazione Morgagni Malattie Polmonari. Sarà presente l’artista forlivese Andrea Mario Bert per la realizzazione in live painting di un pannello che andrà ad impreziosire la farmacia. Alle 17 si svolgerà la cerimonia di taglio del nastro alla quale interverranno l’Amministratore Unico di Forlifarma Spa, Luca Pestelli, la presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi, i rappresentanti del comitato di quartiere La Selva-Forniolo-San Leonardo e gli esponenti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa. CavaRei sarà presente con il suo bar-truck, che proporrà caffè, cookies, cracker e cocktail prodotti attraverso i progetti di inserimento socio-occupazionale di 15 ragazzi con fragilità, che hanno avuto la possibilità di frequentare un Master in caffetteria presso un’azienda forlivese e di formarsi nella preparazione di cocktail con un barman professionista.