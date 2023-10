Addio a Fabbri, instancabile geologo

Si è spento ieri Carlo Fabbri, geologo forlivese affermato a livello romagnolo e in campo nazionale. Aveva 79 anni e per circa mezzo secolo si è occupato di perizie, valutazioni, progetti e proposte. Non solo spesso, Fabbri era in prima linea, nei cantieri, sui fronti delle frane a controllare di persona. Una passione per il proprio lavoro che lo ha reso un punto di riferimento per varie istituzioni locali, ma anche privati. Tra le varie opere alla quale ha collaborato spiccano le valutazioni geologiche per la diga di Ridracoli. Ma non solo: in tempi recenti aveva seguito i rilevamenti che precedevano l’inizio di un cantiere strategico come quello del quarto stralcio dei musei San Domenico. Qualche mese fa era intervenuto pubblicamente, sul Carlino, per spiegare l’origine del lago di Quarto, nel Cesenate. "Ci lascia una testimonianza di alta caratura professionale e spirito di servizio", lo ricorda il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini.