Addio ad Alba Amati, anima dell’Opera don Pippo e vedova del pittore Fiorini

Forlì piange la scomparsa di Alba Amati Fiorini, deceduta all’età di 80 anni, all’ospedale Morgagni-Pierantoni sabato scorso, in seguito a problemi cardiaci ead un tumore. Alba era assai conosciuta per l’impegno che aveva sempre dimostrato nel suo lavoro come impiegata, per oltre 40 anni, presso la Fondazione Opera Don Pippo, l’associazione

di solidarietà sociale nata nel 1952 in via Cerchia, Forlì, per opera di Elisabetta Piolanti. Sempre disponibile, dal carattere radioso e sorridente, Alba era amata da tutti, per lo spirito familiare e di grande vicinanza ai bisognosi che metteva nel suo lavoro. Per vari anni fu anche presidente dell’opera Don Pippo, poi le successe Piergiuseppe Bertaccini noto come Sgabanaza. Contemporaneamente Alba era socia della Confraternita di Misericordia a Forlì,

in cui fu impegnata dopo il pensionamento.

Alba amava molto l’arte e aveva esposto nella sua casa, in via Le Selve di San Martino in Strada, le opere (in prevalenza sculture) del marito, il noto artista Glauco Fiorini, deceduto nel 1994: era sempre pronta ad accogliere persone che desideravano conoscere ed ammirare le opere esposte in casa e nel parco.

Il funerale si terrà domani pomeriggio, ore 15, nella Chiesa di San Giuseppe a Bussecchio.

Rosanna Ricci