Al Saffi Angelina Jolie nei panni della Callas

Il film diretto da Pablo Larraín, racconta la vota di una delle più grandi cantanti liriche di sempre, Maria Callas, soffermandosi sui suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni '70. Dopo Jackie (2016) e Spencer (2021), il regista cileno Pablo Larrain si cimenta quindi in un altro biopic al femminile, questa volta incentrato sul più celebre soprano del Novecento. La sceneggiatura del film è firmata da Steven Knight, autore di Spencer (su Diana), La promessa dell'assassino (2007) e della serie Peaky Blinders (2013-2022). Le riprese hanno avuto luogo nel 2023 tra Budapest, Parigi, Milano (Teatro della Scala) e Atene.

A interpretare la divina Callas è Angelina Jolie, che per prepararsi al film ha studiato canto per ben sette mesi; i costumi da lei indossati sulla scena sono gli abiti originali vestiti da Maria Callas e provengono dall’archivio storico del costumista Massimo Cantini Parrini. Ad affiancare Angelina Jolie sul set ci sono diversi attori italiani, tra cui Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino, rispettivamente l’autista, la cameriera e la sorella della Callas. Maria è stato proiettato in concorso al Festival di Venezia 2024, il sesto film presentato da Pablo Larraín alla Biennale dopo Post mortem, Jackie, Ema, Spencer e El Conde.

Rimane, invece, ancora in programmazione Conclave. Il film diretto da Edward Berger, ha inizio con la morte improvvisa del Papa, figura molto amata. Il Collegio cardinalizio si riunisce in Vaticano per un conclave cruciale: un’elezione destinata non solo a scegliere un nuovo pontefice, ma a plasmare il futuro della Chiesa. Nella maestosa Cappella Sistina, sotto lo sguardo dei capolavori di Michelangelo, cardinali provenienti da ogni angolo del mondo si confrontano in un rito avvolto da secoli di tradizione e mistero. Il cardinale Lawrence (Ralph Fiennes), decano del Collegio, è incaricato di supervisionare questa sacra procedura, ma presto scopre che non sarà solo una questione di fede e preghiera. Tra i principali candidati spiccano il cardinale Bellini (Stanley Tucci), figura influente del Vaticano; il cardinale Trembley (John Lithgow) di Montreal; il cardinale Tedesco (Sergio Castellitto) di Venezia e il cardinale Adeyemi (Lucian Msamati) dalla Nigeria, che potrebbe fare la storia come il primo papa africano. Dietro le loro vesti porpora, però, si celano ambizioni personali e segreti compromettenti, capaci di sconvolgere il delicato equilibrio della Chiesa. Intrighi, rivelazioni scioccanti e manovre machiavelliche iniziano a minare il conclave, mettendo alla prova non solo i partecipanti, ma anche la fede stessa di Lawrence. Mentre il cardinale si trova ad affrontare i propri dubbi e un crescente senso di inquietudine, una scoperta sconvolgente sui segreti del defunto Papa lo trascina in una spirale di interrogativi morali. Ma ciò che lo attende al culmine di questa ricerca è un’ultima rivelazione capace di cambiare tutto.