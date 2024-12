Al via la lotteria di Natale: biglietti per ogni acquisto

Fino alla vigilia di Natale proseguirà a Modigliana la lotteria ‘Fortuneda! La spesa mugianésa’. Infatti ad ogni acquisto, nei negozi che hanno aderito ed hanno rilasciato i biglietti vincenti, per ogni 20 euro e multipli di spesa su scontrino unico verrà rilasciato un biglietto che parteciperà all’estrazione dei premi. Si tratta di un primo premio da 100 euro, 80 per il secondo, 70 per il terzo e dal quarto al tredicesimo 50 euro ciascuno. I buoni saranno spendibili nei negozi riconoscibili dalla locandina affissa alle loro vetrine.