Al via le candidature per una startup a S. Sofia

Una giovane startup innovativa che opera nell’ambito culturale, tecnologico e della sostenibilità, con sede a Santa Sofia, nata sulla spinta di risorse del bando Borghi del Pnrr, cerca giovane laureata/o per lavoro part time. La start up opera organizzando laboratori, mostre, visite guidate e attività didattiche, promuovendo iniziative editoriali, realizzando contenuti multimediali per piattaforme online e in generale strumenti tecnologici innovativi per la cultura, con grande attenzione alla sostenibilità.

Posizione lavorativa: attività di organizzazione (comunicazioni con figure del mondo della cultura, produzione di iniziative culturali, report, ecc); attività di fundraising e amministrazione (stesura di documenti per bandi, lettere di richiesta sponsorizzazioni e donazioni, contatti, ecc.) e attività di promozione (stesura comunicati, post su social, strategie di marketing).

Profilo ricercato: Laurea magistrale in materie umanistiche o attinenti agli ambiti culturali e organizzativi menzionati; conoscenza e interesse per le arti contemporanee; conoscenza della lingua inglese e conoscenza delle tecnologie digitali.

Offerta: contratto inizialmente part-time da apprendista; sede Santa Sofia e in parte da remoto. Inizio a partire da febbraio 2025. Inviare curriculum a institutionsrl@gmail.com entro il 24 gennaio.

o.b.