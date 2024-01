Aliquote invariate. Consiglieri, gettone confermato

Anche per il 2024 a Castrocaro Terme e Terra del Sole rimarranno invariate l’aliquota dell’addizionale Irpef, le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (Imu). Il consiglio comunale ha infatti deliberato a maggioranza di non aumentare il carico fiscale. Confermato pure il gettone di presenza per i consiglieri, che continueranno a percepire poco più di 15 euro a ogni seduta assembleare. I rappresentanti del gruppo di opposizione Insieme per crescere Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza hanno confermato la rinuncia al gettone anche per i prossimi 12 mesi.