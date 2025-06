Evade dai domiciliari e fa uso di alcol: uomo finisce in carcere

Gli agenti della questura, durante un servizio di controllo antidegrado nella zona Portici, l’hanno notato subito: non appena l’uomo s’accorge della presenza della polizia, accelera il passo e cerca di defilarsi. I poliziotti a quel punto lo bloccano immediatamente: l’uomo, un rumeno, dal 7 giugno non risultava più essere all’interno dell’appartamento dove doveva risiedere agli arresti domiciliari. Tra l’altro aveva trasgredito anche un’altra prescrizione del giudice: quella non fare più uso di alcol. A seguito di queste inosservanze per l’uomo si sono riaperte le porte del carcere.