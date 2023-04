Amadori ricerca figure di tutti i tipi

Continua l’attività di recruiting di Amadori, l’azienda cesenate fra i leader in Italia nel comparto agroalimentare, presente in Romagna con numerosi siti produttivi che compongono la sua filiera integrata. Le opportunità di lavoro sono ad ampio raggio e si rivolgono verso profili dalle diversificate competenze ed esperienze, su vari territori: da Cesena, dove l’azienda ha i suoi uffici direzionali e il suo primo polo produttivo, alla vallata del Bidente, nell’entroterra forlivese, dove si trova lo stabilimento di Santa Sofia. Oltre a queste due sedi, le ricerche sono attive su altre strutture di filiera, come i mangimifici a Cesena e Ravenna, gli allevamenti avicoli, per cui l’azienda ricerca periti agrari da fare crescere in ruoli di responsabile allevamento, e gli incubatoi di Bertinoro, nell’area artigianale di Panighina, e di Marzeno, nella prima campagna faentina. Tutte le offerte sono consultabili nell’apposita sezione del sito internet Amadori, https:www.amadori.itlavora-con-noi. Presso la sede a San Vittore di Cesena le ricerche si concentrano sugli operai addetti alla produzione e al magazzino, per lo stabilimento di trasformazione alimentare. Le offerte di lavoro si ampliano a figure tecniche come i manutentori, professionalità essenziali per la perfetta efficienza dei processi. Si ricercano poi figure con competenze in ambito ingegneristico, Business e Data Analysis e ITTechnology, le ricerche sono aperte per posizioni impiegatizie junior e senior nelle funzioni Marketing e Trade Marketing e in area Amministrazione, Crediti, Controllo di Gestione. Su Santa Sofia la ricerca è rivolta agli addetti in produzionemagazzino e a personale tecnico qualificato: manutentori, addetti qualità e sicurezza, figure in staff alla Direzione di stabilimento, per la massima efficienza dei processi industriali. Per gli incubatoi di Bertinoro e Marzeno, l’azienda è alla ricerca di profili mirati.

Annamaria Senni