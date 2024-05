Per Montalti sindaco scendono in campo in 16

Raffaele Montalti, candidato sindaco per la lista civica ‘Forlimpopoli, la nostra città’ è sostenuto da 16 candidati al ruolo di consigliere comunale, presentati nella serata di venerdì alla città, insieme a parte del programma, con cui si presta a partecipare alle amministrative del prossimo 8 e 9 giugno.

Capolista è un volto noto della città, anche fuori dalle mura artusiane, l’attore comico Enrico Zambianchi di 56 anni. Molto conosciuta, soprattutto per il suo trascorso da insegnante alla scuola media della città, la 70enne Mirna Tampieri. Cinque anni fa fu eletta nelle fila della lista che sosteneva Milena Garavini, poi diventata sindaca. Tampieri è così stata consigliera di maggioranza fino a due mesi fa, quando ha rassegnato le dimissioni adducendo motivi personali. Ora si presenta in lista contro Garavini che si candida per il suo secondo mandato.

Matteo Troiano, 34 anni, impiegato è consigliere di zona centro e co-fondatore di Officina Politica, l’associazione da cui è scaturita la lista civica. Maria Carmen Rossi, 70 anni, è assistente sociale. Francesco Marchesano è coordinatore di una struttura residenziale per anziani e ha 34 anni. Roberto Rossi di 57 anni è designer. Ha 57 anni anche Angela Righini, insegnante. Stessa professione per il 65enne Stefano Raggi, uno dei tre fondatori di Officina Politica, con un passato nei Verdi ed ex assessore all’ambiente dal 2004 al 2009 con la giunta guidata da Paolo Zoffoli, attualmente consigliere di zona centro.

Elisa Dominici, 40 anni, architetto, ha coordinato un gruppo di lavoro per la definizione del programma inerente al patrimonio pubblico, proponendo un censimento di quanto in essere per una successiva rifunzionalizzazione. Il terzo, ma solo in ordine di apparizione in lista, fondatore di Officina Politica, è Gianluca Zanoni, agente di commercio di 57 anni. È l’altro volto noto della politica locale, con una militanza nella Lega Nord che lo ha visto sia come candidato sindaco, proprio contro Zoffoli, sia come consigliere provinciale.

Lucia Valentini, con i suoi 26 anni, è studentessa e la più giovane presente in lista.

Claudio Campri, 65 anni, è l’ex comandante della Polizia Municipale di Forlimpopoli, quando questa non era ancora in capo all’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Marco Camporesi, 41 anni, è insegnante. Raffaella Berardi, 54 anni, è programmatrice. Santina Vallicelli, 71 anni, è stata insegnante. Chiude la lista Maria Paolo Zanoli, già impiegata amministrativa e con i suoi 78 anni è la più anziana dei 16 candidati consiglieri.

Matteo Bondi