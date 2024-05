Arrivano Furiosa e il Vangelo secondo Maria

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30.

Arriva Furiosa, film diretto da George Miller. È il prequel di Mad Max-Fury Road ed è un origin story incentrata sul personaggio dell’Imperatrice Furiosa. Il film approfondisce infatti la storia della Figlia della Guerra rinnegata, nota per aver aiutato le Cinque Mogli di Immortal Joe nella loro fuga e aver collaborato con Max per liberarsi del perfido despota. A vestire i panni del personaggio di Furiosa è Anya Taylor-Joy. Del cast del film fanno parte anche Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.

Nuovo arrivo anche Mothers’ Instinct, di Benoît Delhomme. Siamo negli anni Sessanta e Alice (Jessica Chastain) e Celine (Anne Hathaway) vivono nello stesso quartiere dove tutto scorre sereno e armonioso. Hanno una vita invidiabile, mariti di successo, figli coetanei che giocano insieme, ricorrenze da festeggiare insieme. Tutto perfetto, insomma, fino al giorno in cui una tragedia si abbatte su di loro: mentre i bambini stanno giocando controllati da Alice, il figlio di Celine muore incidentalmente. Da quel momento nulla sarà più come prima. Le amiche si allontanano irrimediabilmente, innescando un vortice di paranoia e sospetto che darà inizio a una sottile ma feroce guerra psicologica tra le due.

Entra in programmazione anche Vangelo secondo Maria, di Paolo Zucca. Maria (Benedetta Porcaroli) è una ragazza giovanissima originaria di Nazareth, grande appassionata dei racconti della Bibbia. Purtroppo essendo una donna nella Palestina antica, alla giovane è proibito leggere e scrivere, eppure Maria in sinagoga è entusiasta di come i profeti riescano ad avere un dialogo diretto, da pari a pari, con Dio. La ragazza sogna la libertà, la possibilità di aver un’istruzione, nonché l’opportunità di fuggire e vivere un’impresa. È per questo che Maria si ribella a Dio, disobbedendogli. Accanto a lei c’è Giuseppe (Alessandro Gassmann), maestro e al contempo complice della ragazza, ben diverso dalla figura che spesso viene rappresentata nei testi sacri.

Rimane in sala Una storia nera, diretto da Leonardo D’Agostini. Il film è ambientato in Puglia e racconta la storia di Vito e Carla (Laetitia Casta), una coppia arrivata alla separazione dopo anni di amore, ma anche di forte gelosia e violenza da parte di Vito. Il 7 agosto 2012, il giorno del terzo compleanno di Mara, la figlia minore, la famiglia si riunisce e Vito partecipa ai festeggiamenti della bambina. A fine serata l’uomo lascia l’abitazione della ex moglie e scompare nel nulla. Carla e i suoi figli lo cercano dappertutto disperatamente ma senza risultato. Anche la nuova compagna di Vito e tutta la sua famiglia si mettono sulle sue tracce. Quando entrerà in azione la polizia, verrà fuori una verità sorprendente che porterà alla luce molti altri segreti.