Astoria, ecco ’Parthenope’ di Sorrentino

Un biglietto per il cinema ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria e dalle 18.30. In sala arriva Parthenope. Diretto da Paolo Sorrentino, racconta il lungo viaggio della vita di Parthenope, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Un’epica del femminile senza eroismi, ma abitata dalla passione inesorabile per la libertà, per Napoli e gli imprevedibili volti dell’amore...

È una novità anche Venom - The Last Dance, diretto da Kelly Marcel, è il terzo capitolo che vede protagonisti l’anti-eroe Eddie Brock, interpretato da Tom Hardy, e il simbionte alieno che vive dentro di lui. Eddie e Venom sono in fuga, perché ormai ricercati e minacciati su tutti i fronti. I due, però, dovranno scegliere da che parte stare, quando un esercito di creature aliene atterrerà sulla Terra con intenti non proprio pacifici. Nel cast anche Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Resta sul grande schermo Il Maestro che promise il mare di Patricia Font. Nel 1934, Antoni Benaiges (Enric Auquer), un insegnante catalano, si trasferisce in un piccolo villaggio vicino Burgos, una città castigliana nel nord della Spagna. Gli viene assegnata una classe elementare in una piccola scuola tradizionalista e Benaiges decide di rivoluzionare il metodo d’insegnamento applicandone uno da poco introdotto in Francia, che mette al centro i bisogni dell’alunno. Il suo operato si interrompe bruscamente quando nel 1936, Benaiges viene assassinato durante la guerra civile spagnola. La narrazione, poi, fa un salto in avanti e racconta una seconda storia, ambientata ai giorni nostri, con protagonista Ariadna (Laia Costa), che decide di esaudire il desiderio di suo nonno cercando i resti del bisnonno ucciso in guerra e sepolto in una fossa comune.

Resta Megalopolis di Francis Ford Coppola. Cesar Catilina (Adam Driver) è un architetto di New Rome, che ha un piano utopistico per ricostruire la città, totalmente distrutta da una catastrofe, in un modo del tutto nuovo e innovativo. Vuole utilizzare un materiale mai usato prima, il Megalon. Il suo sogno però è ostacolato dal sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), non convinto del progetto. Julia (Nathalie Emmanuel), la figlia del sindaco, s’innamora di Cesar e vive una profonda crisi personale. La ragazza non vuole contrariare l’amato padre ma i suoi sentimenti per l’architetto animano il suo desiderio di emancipazione. In questa storia che ha l’aria di una tragedia, c’è anche Clodio Pulcher (Shia LaBeouf), cugino di Cesar, ossessionato da Julia e pronto a fare di tutto per conquistarla.

Ancora in sala, infine, il cartoon Il Robot Selvaggio, la storia di un robot di nome Roz, che dopo un naufragio, si ritrova su un’isola remota e selvaggia, dove deve lottare per la sua sopravvivenza.