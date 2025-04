Astoria, ecco Rami Malek e il duo Law-Kirby

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.

In sala arriva ’Operazione vendetta’, diretto da James Hawes. Un brillante ma introverso crittografo della Cia, Charles Weller (Rami Malek), vede la sua vita sconvolta quando sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico. Devastato dal dolore e ignorato dai suoi superiori, che ritengono la missione troppo rischiosa e politicamente scomoda, Charles si imbarca in un pericoloso viaggio intorno al mondo per rintracciare i responsabili. Usando la sua intelligenza come arma principale, il crittografo dovrà muoversi in un labirinto di inganni e tradimenti, cercando di restare un passo avanti ai suoi inseguitori e di portare a termine la sua vendetta.

Nuovo in sala anche ’Eden’, di Ron Howard. Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch (Jude Law e Vanessa Kirby), due europei idealisti e anticonformisti, abbandonano la Germania nel 1929, e si trasferiscono su un’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galàpagos, ma quella solitudine che hanno tanto cercato non durerà a lungo. I primi a raggiungerli sono Margaret e Heinz Wittmer (Sydney Sweeney e Daniel Brühl), coloni seri, volenterosi e determinati, seguiti poi dalla baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas), accompagnata dai due suoi amanti e con l’intenzione di aprire un hotel di lusso sull’isola. È così che diverse persone, unite da uno scopo comune di rinascita, condividono la ricerca del contatto primitivo con la natura e del senso profondo della vita.

Tra le nuove proposte c’è ’Senza sangue’, di Angelina Jolie. In un paesaggio di frontiera all’inizio del XX secolo la tranquillità di una fattoria isolata viene spezzata da un gruppo di uomini armati in cerca di vendetta. Il loro obiettivo è un medico, che vive con i due figli, che cerca di difendere, ma la brutalità degli assalitori si abbatte su di loro con conseguenze irreversibili. Anni dopo, in un luogo lontano dalla tragedia, Nina (Salma Hayek) incontra Tito (Demián Bichir), un umile venditore di lotterie, presso il suo chiosco, in quello che si rivela presto un incontro tutt’altro che casuale. Mentre il mondo intorno a loro ha voltato pagina, il passato continua a vivere nei loro cuori: la guerra è finita per molti, ma non per tutti.

Resta ’Un Film Minecraft’, di Jared Hess: la trasposizione in live-action dell’omonimo videogioco è incentrata su un gruppo di improvvisati avventurieri, formato da Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), che dimenticano i loro quotidiani problemi quando vengono trascinati in uno strano mondo, l’Overworld, attraverso un misterioso portale apparso dal nulla.

Rimane anche ’Le assaggiatrici’, film diretto da Silvio Soldini. Nel 1943, alcune giovani vengono prelevate dal loro villaggio e condotte nel quartier generale per svolgere il compito di assaggiatrici dei cibi che dovrà poi mangiare Hitler. Tra i morsi della fame e il timore di morire, le assaggiatrici stringeranno alleanze, patti segreti e amicizie...