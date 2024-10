Astoria, ecco ’Super/Man’: vita di Christopher Reeve

Un biglietto per il cinema in regalo ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala arriva Super/Man: The Christopher Reeve Story, diretto da Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. Si tratta di un documentario su Christopher Reeve, che racconta la sua storia dall’ascesa a star hollywoodiana al terribile incidente a cavallo, che gli è quasi costato la vita nel 1995 e che lo ha lasciato sulla sedia a rotelle, paralizzato dal collo in giù. La carriera di Reeve, dopo l’incidente, non terminò, perché da eroe sullo schermo divenne un eroe per tutti coloro che si trovavano nella sua stessa situazione. L’iconico Superman, infatti, ha lottato per tutta la sua vita come attivista per i trattamenti delle lesioni del midollo spinale e per i diritti dei disabili, dimostrando che per essere l’eroe di qualcuno non occorre un mantello.

Nuovo arrivo anche Iddu - L’ultimo Padrino, film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, ambientato in Sicilia nei primi anni 2000. Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo (liberamente ispirato a Matteo Messina Denaro), ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l’occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma verità in menzogna e menzogna in verità, Catello dà vita a un unico quanto improbabile scambio epistolare con il latitante, del cui vuoto emotivo cerca d’approfittare. Un azzardo che con uno dei criminali più ricercati al mondo comporta un certo rischio... Nel cast Toni Servillo ed Elio Germano.

Andrà in scena anche il cartoon Il robot selvaggio, la storia di un robot di nome Roz che dopo un naufragio si ritrova su un’isola remota, dove deve lottare per la sua sopravvivenza. Roz riesce ad adattarsi al nuovo ambiente e impara molto dalla fauna selvatica, instaurando un’amicizia con gli animali del posto, legando in particolare con un cucciolo d’oca rimasto orfano. Ben presto quella che era un’inospitale isola diventa la sua casa.

Ancora in programmazione Joker: Folie à Deux, di Todd Phillips. Il film segue Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), noto come Joker, il serial killer che ha terrorizzato Gotham City e che è stato recluso nell’ospedale psichiatrico di Arkham. Lì conosce Harley Quinn (Lady Gaga), un incontro che cambia la sua vita. I due si comprendono alla perfezione, Arthur trova in Harley la persona che ha sempre sperato di incontrare. Tra i due nasce una sintonia straordinaria e quando vengono rilasciati al termine della detenzione, ormai inseparabili, sono pronti a intraprendere una nuova tragica e folle avventura.