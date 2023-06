Atmosfere vittoriane con ’Terra a vapore’

Oggi e domani Terra del Sole si cala nelle atmosfere vittoriane della fine del XIX secolo, tornando a essere ’Terra a vapore’. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’evento ‘steampunk’, ispirato alla narrativa fantascientifica con aperture al fantasy, raddoppia grazie a un programma ricchissimo, da vivere nell’intero fine settimana e non più solo domenica: la rassegna prenderà infatti il via già oggi alle 16 per terminare alle 19 di domani. L’evento conquista inoltre nuovi spazi, estendendosi dalla tradizionale sede del Palazzo pretorio all’antistante salotto rinascimentale di piazza d’Armi. Il cuore della cittadella ospiterà gli stand di espositori di artigianato e hobbistica, singolari esibizioni, giochi di fuoco e spettacoli musicali: da non perdere questa sera alle 21 il concerto dei ’Poison garde’, band di fama internazionale, e domani alle 17.20 l’esibizione del virtuoso della cornamusa Walter Rizzo.

All’interno del Palazzo pretorio sarà allestita un’area artisti, teatro di mostre di giovani talentuosi pittori e di sculture uniche. Un ampio spazio sarà dedicato allo svago, con giochi in legno e rompicapi mentre nella zona workshop sarà possibile improvvisarsi artigiani e costruire oggetti sotto la guida di professionisti del settore. Previsto anche un mini laboratorio per i bambini, che avranno l’opportunità di giocare con un’animatrice e imparare a fare le bolle di sapone. Grandi e piccini potranno poi passare all’area trucco e farsi scattare foto ricordo con oggettistica steampunk e accessori a tema. In programma pure una piccola fiera del libro, promossa in collaborazione con Di Carlo Edizioni. E per tutti i presenti, fino a esaurimento scorte, le impareggiabili degustazioni di acque fruttate offerte da Speziathè. Grazie ad alcuni sponsor verranno premiati i migliori costumi e gadget: in palio, un weekend per due persone. Tra i momenti più attesi si segnalano le sfilate di gruppo per le vie del paese: questa sera alla luce delle lanterne e domani pomeriggio prima della grande chiusura. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. In piazza ci sarà un info point per raccogliere fondi per fronteggiare l’emergenza legata all’alluvione e una parte dell’incasso della due giorni andrà a rimpinguare la cifra.

Terra a vapore è ideato e organizzato da AG. Cosplay Eventi, Pro loco, Circolo Viaggiatori del Tempo-APS, Speziathè, ed è patrocinato e supportato dal Comune di Castrocaro e Terra del Sole e dal consorzio di promozione turistica Castrumcari. Info: Pro loco Terra del Sole 0543.766766, [email protected] In seno alla manifestazione, domani è in programma una visita alla scoperta della cittadella. Dalle 15 alle 17 la guida turistica Chiara Macherozzi condurrà i presenti in un viaggio tra il Palazzo pretorio o dei commissari, il Borgo Romano e il Borgo Fiorentino, la chiesa di Santa Reparata. Il ritrovo è alle 14.45 davanti al punto informazione turistica sotto il loggiato del Palazzo pretorio (piazza d’Armi 2). Il contributo è di 8 euro (pro emergenza alluvione nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole). La prenotazione è obbligatoria (0543.769631; 350.5193970, [email protected]).

Francesca Miccoli