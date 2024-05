Crolla il ponte sul fiume Bidente di Ridracoli a Poggiolo. Era già stato danneggiato dall’alluvione

Santa Sofia (Forlì), 2 maggio 2024 - Nella notte del primo maggio è crollato il ponte sul fiume Bidente di Ridracoli in località Poggiolo sulla strada vicinale di uso pubblico Poggiolo-Spugna che si raggiunge deviando dalla provinciale Isola – Ridracoli.

Il sindaco dei Santa Sofia Daniele Valbonesi, dopo aver effettuato il sopralluogo con i tecnici, ha firmato un'ordinanza di chiusura del tratto di strada sia ai mezzi che ai pedoni. Al di là ci sono due nuclei utilizzati come seconde case ed alcuni campi coltivati.

"Il ponte era già stato attenzionato dopo gli eventi del maggio 2023 – precisa Valbonesi - e un'ordinanza ne limitava il passaggio ai mezzi pesanti. La sua messa in sicurezza aveva ricevuto una parte di finanziamento dalla struttura del commissario Figliuolo e l'iter progettuale era in corso”. Serviranno circa 15-18 mesi per la riapertura del ponte e della viabilità.