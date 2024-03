Avvicinarsi all’arte giocando:. Picta, laboratorio a Terra del Sole

Oggi a Palazzo pretorio di Terra del Sole penultimo dei 7 laboratori gratuiti per bambini organizzati in seno a Picta, Rassegna europea di arte contemporanea – Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Dalle 16 alle 18 i piccoli potranno partecipare a ‘Giochiamo con la terra’, dedicato alla ceramica e curato dal maestro Paolo Grande. Si tratta di una delle novità della seconda edizione della manifestazione, volta ad avvicinare i giovanissimi all’arte. Per prenotazioni, contattare Gilberto Valmori, vicepresidente di Cava forever group, sodalizio che organizza Picta, al 333.4505113. Oggi alle 17.30 il piano superiore del Palazzo sarà teatro della conferenza ‘idee e contrasti della metafisica in Italia’ che vedrà protagonisti Chiara Margherita Immordino, Michele Govoni e Maurizio Gioiello. In occasione delle festività pasquali, la mostra sarà eccezionalmente aperta domani dalle 16 alle 19. Chiusa lunedì di Pasquetta.