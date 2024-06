Bande, Concorso Ronconi: sfida fra maestri e concerto

Musicisti di tutta la valle del Montone unitevi. Con questo appello si ritroveranno domani a Dovadola musicisti, bandisti e amanti delle sette note. Due le iniziative: nel pomeriggio è in programma il terzo Concorso musicale per giovani maestri di banda e corpi bandistici ‘Francesco Ronconi’ dedicato allo storico maestro di banda di Dovadola e insegnante di musica nella scuola media; la sera alle 21 si svolgerà il Concerto finale ad ingresso libero in piazza della Vittoria.

La giornata, patrocinata da Presidenza della Regione, Associazione nazionale Bande (Anbima) Aps Rete associata e dal Comune e Pro loco di Dovadola, è organizzata dal Corpo Bandistico di Castrocaro Terme e Terra del Sole ‘A. Orsini’ (fondata nel 1859) e dal Corpo bandistico di Portico e San Benedetto, in collaborazione con le scuole di musica delle due bande.

Sauro Benedetti, presidente della Banda di Portico e San Benedetto commenta: "L’iniziativa è nata da un’idea della musicista e insegnante di musica Daniela Ronconi di Dovadola, per ricordare suo padre Francesco Ronconi. Alle 14 cinque giovani maestri di banda saranno esaminati da una giuria nel teatro di Dovadola, per arrivare a un vincitore. I cinque maestri dirigeranno ognuno un brano del concerto serale, mentre il vincitore dirigerà a anche il brano composto per l’occasione da Daniela Ronconi, la quale dirigerà anche alcuni brani finali del concerto stesso".

Il concerto serale sarà eseguito da bandisti provenienti non solo dalle bande di Castrocaro e Portico, ma anche di altri paesi legate al maestro Francesco Ronconi. "La tradizione delle bande – dice la figlia del maestro, Daniela – deve continuare ad arricchire la cultura musicale nei paesi, specialmente attraverso i giovani, come per tanti anni con mio padre".

Quinto Cappelli