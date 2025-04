Battaglie, cibo e musica: un weekend nella storia

Nel fine settimana Terra del Sole si cala agli albori del XVII secolo trasformandosi in ‘Eliopoli – Terra di Confine’. Dalle 10 di domani alle 18 di domenica, la cittadella medicea ospiterà uno degli eventi rievocativi più importanti a livello continentale con gruppi storici provenienti da tutta Europa. Per i visitatori un’esperienza indimenticabile, sospesa tra storia, cultura e tradizione; un’avventura immersiva da vivere in seno agli accampamenti, assistendo da vicino alle battaglie, alle esibizioni e ai concerti, rifocillandosi alla ‘hostaria’ e partecipando alle visite guidate in uno scenario punteggiato da soldati, giullari, musici e mercanti.

Sabato alle 10 il via con l’apertura dei campi e del bastione San Martino, dove saranno fedelmente rivisitate la vita civile e militare ai primi del 1600 ai confini del Granducato di Toscana. A seguito della proclamazione della giornata di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco e in concomitanza con il funerale non avrà luogo invece la rassegna militare prevista per le 11.30 in piazza d’Armi. Tutto confermato il resto del programma: alle 12, alle 15.30 e alle 19 Monaldo istrio lo Giullare intratterrà il pubblico con la consueta verve e gli stornelli in vernacolo toscano (replica domenica alle 11.30, alle 13.30 e alle 17). Poi spazio agli imperdibili racconti degli storyteller ‘Storia e Leggende’ guidati dal professore Riccardo Dal Monte: appuntamento sabato dalle 16 alle 17 e domenica dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18. Non mancherà la musica con i brani del gruppo Barbe Cocul, che si esibirà a più riprese nei pressi della ‘hostaria’, intonando canti gregoriani e dell’epoca. Il momento più atteso sabato alle 17 (e domenica alle 15) con la battaglia in campo aperto sotto le mura di Porta Fiorentina: dopo la benedizione, le truppe si metteranno in marcia da piazza d’Armi verso l’area teatro della ‘disfida’. Alle 21.30 di sabato, al suono delle campane che annunciano la fine della guerra, le vie del paese si accenderanno grazie alla fiaccolata dei gruppi storici.

Domenica bis con analogo programma arricchito alle 11.30 dalla visita guidata della cittadella (a pagamento, su prenotazione: 350.5193970; 0543.769631). Per tutto il weekend sarà aperta la bettola che proporrà una selezione di piatti del tempo: zuppe, lasagne, trofie, ribollita, stufati, grigliata e arrosticini di maiale. Un occhio di riguardo per i vegetariani, che potranno rifocillarsi anche con formaggio e miele, frittatina, bruschetta e fricandò. E, ovviamente, piadine, bruschette, pizze e dolci. La chiusura degli accampamenti è sabato alle 23 e domenica alle 18, quando gli oltre 400 rievocatori romperanno le righe per far rientro nei rispettivi paesi d’origine. Info: eliopoliterradiconfine@gmail.com, 0543.766766.

Francesca Miccoli