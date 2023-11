Bcc: "Tranquilli, non chiuderemo nessuna filiale"

Con un utile di 73 milioni di euro nel 2022 i vertici della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese si sono presentati ai soci di Santa Sofia e della Val Bidente nel corso di un’affollata assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi al centro culturale Pertini di Santa Sofia. "State tranquilli. Rimarremo nei paesi più piccoli anche se non è facile o scontato. Non chiuderemo nessuna filiale, al massimo in qualche caso ridurremo gli orari di apertura al pubblico". Parole rassicuranti quelle pronunciate dal presidente della BCC Ravennate Forlivese ed Imolese Giuseppe Gambi nel corso dell’incontro con i soci, i rappresentanti delle aziende, delle associazioni e degli amministratori di Santa Sofia e Galeata accorsi in gran numero qualche giorno fa e ai quali sono stati illustrati i progressi dell’istituto di credito presente con due filiali molto attive proprio a S. Sofia e a Galeata. "Abbiamo vissuto momenti molto difficili dalla crisi economica, al Covid, all’aumento dei tassi di interesse all’alluvione in Romagna – continua il presidente – ma rassicuro tutti in quanto il nostro istituto gode di buona salute tanto da essere considerata dai giornali finanziari la prima banca in Emilia Romagna per i fondamentali". Dopo i saluti del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi che ha ricordato il legame storico della banca nata nel 1915 come Cassa rurale ed artigiana e dell’assessore di Galeata Maria Giulia Cangialeoni che ha ribadito l’importanza della filiale di Galeata per aziende e clienti, il presidente Gambi ha poi snocciolato, con la soddisfazione palpabile dei soci, i numeri positivi della Bcc presente in Romagna con 71 filiali, 160.385 clienti, 37 mila soci e per la quale operano 6 comitati locali che hanno selezionato ben 950 iniziative di vario genere alle quali sono stati destinati 1.800.000 euro mentre al ’sostegno al territorio’ ne sono stati destinati 2.800.000.

"Per aziende, persone e associazioni colpite dall’alluvione di maggio – ha aggiunto Gambi – la banca ha messo a disposizione 3.200.000 di euro". Il direttore generale Gianluca Ceroni oltre a ribadire le performance positive della Bcc che aderisce al Gruppo Iccrea ha ribadito che "l’utile, la patrimonializzazione e i prestiti ai soci restano i fari dell’azione dell’istituto".

Nel corso dell’incontro ‘Comunità sostenibili’ sono intervenuti Gianni Lombardi vice presidente della Bcc e presidente del Comitato locale di Forlì composto da 9 membri e che riunisce 6000 soci di cui 509 tra Galeata e Santa Sofia che ha finanziato 148 iniziative, e Gianguglielmo Raggi capo area territoriale che ha rimarcato la solidità della filiale di Santa Sofia diretta da Barbara Galeotti e dal suo staff. Tra gli intervenuti il consigliere del comitato locale Jonny Grifoni e la socia Maria Pia Gherardi Arnasei.

Oscar Bandini