Bertinoro, 8 nuove telecamere

Sono otto le nuove telecamere per la lettura delle targhe posizionate dal Comune di Bertinoro nei giorni scorsi. L’operazione è stata possibile grazie al supporto tecnico di Fmi. Questi sistemi sono a disposizione della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni e anche delle altre forze dell’ordine. I varchi di lettura targhe non sono postazioni autovelox e non effettuano sanzioni automatiche, però sono in grado di rilevare se gli automezzi che transitano sono dotati di assicurazione e se sono in regola con la revisione. Le telecamere, oggetto di cofinanziamento del Ministero dell’Interno in due diversi bandi, sono uno strumento prezioso per le forze dell’ordine per indagare su alcuni reati come i furti nelle case o nelle aziende e sono state installate nelle arterie più trafficate nelle vicinanze delle attività produttive: via Santa Croce (nord/sud), via Emilia in località Panighina, via Consolare, in via Gorizia (nord/sud) e in via Piana (est/ovest). "E’ nostra intenzione – dichiara la sindaca, Gessica Allegni – intercettare ulteriori finanziamenti per estendere i varchi anche in altre zone. E’ possibile analizzare i dati statistici, in forma anonima, per predisporre piani migliorativi della viabilità, basandosi su dati certi, conteggiati in tempo reale". I dati saranno a disposizione della Polizia Locale per 7 giorni per fini di pubblica sicurezza e tutela del patrimonio.