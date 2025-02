Bertinoro, Alea spiega i servizi ai cittadini

Sul solco degli incontri promossi all’interno del progetto ‘Best - Bertinoro energia sostenibilità tecnologia’, il percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso come risposta al tema della lotta al cambiamento climatico, oggi nella sala Quadri del Municipio in piazza della Libertà alle 20,30, si terrà un incontro con Alea Ambiente. L’occasione è propizia per presentare i servizi del 2025 e instaurare un dialogo con i cittadini sulla raccolta dei rifiuti. All’iniziativa interverranno il direttore generale di Alea Gianluca Tapparini, la presidente Simona Buda, il responsabile dell’area tecnica, Andrea Bertozzi e l’assessore all’ambiente di Bertinoro, Raffaele Trombini. "Dopo gli incontri sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sul Peba (Piano per l’eliminazione della barriere architettoniche) l’appuntamento con Alea ci sembra la naturale conclusione del percorso – spiega Trombini –. Con l’occasione verranno approfondite le novità dei servizi di raccolta e i cittadini avranno modo di instaurare un contatto diretto con la società". L’azienda ha accolto con favore la possibilità di poter dialogare con i bertinoresi. "Siamo molto contenti di partecipare all’iniziativa e per questo ringraziamo il Comune di Bertinoro per l’ospitalità – dichiara la presidente di Alea –. Per noi è occasione di confronto con i cittadini per conoscere le esigenze del territorio, che sono sempre importanti spunti di miglioramento dei servizi".