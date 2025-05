Bertinoro, ecco chi entra in consiglio comunale

A seguito delle elezioni amministrative che hanno indicato Filippo Scogli come nuovo sindaco di Bertinoro, si è andato a completare anche l’elenco dei componenti del nuovo consiglio comunale con l’indicazione degli 11 consiglieri di maggioranza e dei 5 di minoranza.

Per quanto riguarda la lista di centrosinistra ‘Insieme per Bertinoro’ la più votata di tutti è stata Rebecca Ghetti con 258 preferenze, seguono Alice Gattamorta con 190 e Sara Londrillo con 186. L’esponente dei Verdi è già stata indicata come futura vice sindaca da Scogli, rimane da capire quali le deleghe che le vorrà assegnare. Siederanno nei banchi della maggioranza anche Mirko Severi forte di 144 preferenze, Denis Derni con 137, Ivan Bratti con 134 e Fabiana Memini con 127.

Entra anche l’ex capogruppo Ilic Poggiolini capace di attrarre 110 voti personali. Gli ultimi tre consiglieri tra le forze che appoggiano Scogli sono: Robertino Casadei e Franco Ferrini, entrambi con 97 voti, ultimo il presidente dimissionario della Pro loco di Fratta Terme, Daniele Pieri.

L’ex assessore all’ambiente, Raffaele Trombini, che correva come candidato al consiglio comunale è il secondo dei non eletti con 79 preferenze. Come per Londrillo, anche Trombini era già stato confermato come componente della nuova giunta nel corso della campagna elettorale. Resta da capire se la deludente performance personale possa o meno influire sulla sua effettiva presenza nell’assise degli assessori.

Cinque sono i seggi che spettano all’opposizione, in questo caso la lista ‘Voltare Pagina’, il cui candidato sindaco, Giorgio Bernaroli, ha già annunciato, subito dopo essersi congratulato con Scogli, che non siederà in consiglio comunale.

Il primo degli eletti è Massimo Medri con 142 voti, segue, con una sola preferenza in meno, Chiara Nicosanti, poi Fausto Sansovini con 110 e Sergio Moretti con 98. Moretti sedeva già nelle fila dell’opposizione anche nella precedente legislatura ed è stato l’unico a ripresentarsi. Venendo a mancare Bernaroli, entrerà come quinto componente anche Stefano Lolli con 88 preferenze. Anche per Lolli si tratta di un ritorno, dopo aver fatto parte del consiglio comunale durante il secondo mandato di Nevio Zaccarelli, dal 2011 al 2016 e per una parte del successivo mandato di Gabriele Fratto.

Con 33 preferenze resta fuori, come quinta dei non eletti, Daria Catapano, che era stata indicata da Forza Italia all’interno della lista ‘Voltare Pagina’ e aveva ricevuto il sostegno dell’onorevole Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale degli azzurri.

Matteo Bondi