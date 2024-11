Biserno-Berleta, iniziato il ripristino dell’asfalto

È partito il ripristino di tratti di pavimentazione in asfalto nella comunale Biserno-Berleta. Il progetto, a cura del geometra Andrea Locatelli dello Studio Associato Locatelli di Santa Sofia, prevede anche una seconda fase col ripristino di tratti di marciapiede di via Giovannetti nel capoluogo. L’opera, il cui importo è pari a 112.870 euro di cui 83.000 di lavori, è finanziata col contributo erogato dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese-Unione Montana a valere sul Fondo Regionale per la Montagna Pao 2023. La ditta esecutrice è Focaccia e Minguzzi Srl di Russi. La strada mette in comunicazione la valle di Ridracoli con quella del Bidente e ha funzione sia turistica che di sicurezza in caso di interruzione della provinciale Isola-Ridracoli.

Il quadro si completa in questa parte di Appennino con gli interventi a seguito dei dell’alluvione del 2023. Per le strade di uso pubblico facenti parti del ‘Consorzio riunito delle strade vicinali’ (dove il Comune partecipa con un finanziamento al 50% e il resto è coperto dai frontisti), i costi previsti per gli interventi definitivi per frane e difesa idrogeologica dei versanti ammontano a oltre 1.600.000 euro. Va ricordato infine che danni per 1 milione l’alluvione li ha provocati a boschi e vicinali, private e forestali appartenenti agli 85 soci del Consorzio forestale Alto Bidente di S. Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore. Ci sono poi le risorse per la frana in località Tre Fonti, riconosciute al Consorzio di Bonifica, e altre per i danni alle reti dei vari gestori Hera, Enel e altri.