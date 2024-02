Bloccato il viaggio stupefacente. Folle corsa in A14 carico di droga

La Polizia di Forlì ha arrestato un uomo sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga a bordo della sua auto. È accaduto questa settimana di pomeriggio in A14, quando una pattuglia della sottosezione autostradale ha notato l’uomo, alla guida di una berlina tedesca, compiere manovre pericolose e sorpassi azzardati nel tratto tra Forlì e Cesena Nord, in direzione quindi di Rimini; l’uomo poi, seguito senza mettere a rischio l’incolumità degli altri automobilisti, è stato fermato al casello di Cesena per i controlli del caso. Apparso subito nervoso e agitato, sosteneva di aver dimenticato patente e documenti, ma è stato subito accertato che, oltre essere già noto per uso di stupefacenti e guida sotto l’effetto degli stessi, in realtà aveva subìto il ritiro della patente pochi mesi prima.

La perquisizione della sua auto, avvenuta alla caserma di Forlì dove l’uomo è stato poi condotto, ha permesso di ritrovare due panetti e dieci involucri di hashish per un peso complessivo di oltre un chilo e dal valore sul mercato di circa 10.000 euro. Il fermato aveva inoltre con sé 3.300 euro in contanti di dubbia provenienza. Per lui così è scattato l’arresto.