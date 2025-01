Caccia ai biglietti d’oro. Pioggia di regali

Una Befana insolita, sospesa tra cielo e terra, ha conquistato il cuore di Forlì. Nel pomeriggio di lunedì, oltre 4mila persone hanno affollato piazza Saffi per assistere alla spettacolare discesa della Vecchia dal municipio, un evento unico che ha concluso in grande stile la quarta edizione di ‘Forlì che Brilla’.

"La festa della Befana ha superato le aspettative – commenta l’assessora Andrea Cintorino –: centinaia di famiglie, giovani e meno giovani, hanno riempito di entusiasmo la nostra piazza. Per il prossimo anno, sono già in cantiere importanti novità".

Le acrobazie della Befana sono state uno dei momenti più attesi della giornata, insieme all’estrazione dei venticinque biglietti vincenti del concorso ‘Caccia al biglietto d’oro’, ispirato al celebre libro ‘La fabbrica di cioccolato’: se lì il tagliando dava la possibilità di visitare l’incredibile regno di Willy Wonka, in questo caso coloro che hanno fatto acquisti nei negozi in centro hanno avuto la possibilità di vincere premi speciali messi in palio dagli sponsor.

Di seguito i numeri fortunati sorteggiati. Il primo premio, un voucher da 1.500 euro per un viaggio di famiglia in uno dei villaggi Club del Sole: 1491921. 2°, un buono all’agenzia ‘Vivere&Viaggiare’ per un viaggio a Genova comprensivo di biglietti d’ingresso per l’Acquario e la Città dei bambini per quattro persone: 9617511. 3°, un trolley Spalding offerto dalla cartoleria Monti: 9871529. I primi tre baciati dalla sorte vincono anche una visita guidata con degustazione allo stabilimento Gardini Cioccolato d’Autore. 4°, un biglietto per l’Acquario di Genova e quattro ingressi alla Città dei bambini: 8719508. 5°, un buono spesa da 100 euro da Sport Service, un biglietto per l’acquario di Genova e due per la Città dei bambini: 5521605. 6°, confezione assortita di praline di Gardini da 1,2 kg: 2928324. 7°, confezione di praline di Gardini da 600g: 9968595.

L’8° premio è una confezione praline di Gardini da 450g: 7679071. 9°, voucher da 50 euro da Moda Più: 6622942. 10°, buono spesa da 50 euro da Allaccia e Slaccia: 5491401. Dall’11° al 18° estratto, un buono acquisto da 50 euro da Mondadori: 2552375, 9241782, 5218734, 5448520,1280022,7973799, 5276092, 2285155. 19° e 20°, voucher per un braccialetto da bambina For You Jewels: 8231296, 8417561. 21°, braccialetto da bambino offerto da Gioielli Oro e Argento: 7705174. 22° e 23°, buono spesa da 30 euro da ‘Le occasioni dell’impronta’: 8904187, 9542064. Infine, 24° e 25°, pallone da calcio da Sport Service: 7955301, 2642588.

Per il ritiro dei premi consultare il link: https://cacciaalbigliettodoro.forlichebrilla.it/codici-vincenti. La magia delle festività continuerà ad animare la piazza ancora per qualche giorno: la pista di pattinaggio resterà aperta fino al 12 gennaio, (dal lunedì al venerdì dalle 15 a mezzanotte e nel weekend a partire dalle 10), insieme alla giostrina dei cavalli.