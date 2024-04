Campo da calcio alluvionato, al via i lavori di rifacimento

Nei giorni scorsi sono iniziati a Meldola i lavori di rifacimento del campo da calcio ‘Tonino Pantieri’ che era stato completamente invaso dalle acque durante l’alluvione del maggio scorso e completamente danneggiato. L’amministrazione comunale ha, in accordo con l’Asd Meldola, progettato il rifacimento del campo in erba artificiale e non più in erba naturale al fine di avere un campo utilizzabile tutto l’anno, più sicuro per i ragazzi, migliore dal punto di vista tecnico e con inferiori costi di manutenzione. L’intervento ha un costo di oltre 363 mila euro e i lavori dovranno essere conclusi il prossimo 8 luglio. Questo intervento, unitamente al relamping delle torri faro con nuove luci a led completato nelle settimane scorse, permetterà agli atleti, al termine dei lavori, di usufruire del campo in ogni condizione climatica sia nelle ore diurne che serali. Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore ai lavori pubblici Filippo Santolini ed il consigliere Matteo Tesei, si sono ritrovati con i rappresentanti della Asd Meldola Luca Ghetti e Marco Mambelli sulle tribune del campo da calcio in questo momento che rappresenta un nuovo inizio dopo la tragica alluvione dello scorso anno. Sempre a proposito di lavori si sta realizzando l’asfaltatura della Strada Provinciale 48 nel tratto urbano del territorio comunale dove l’arteria stradale assume il nome di via Sbaraglio. L’intervento, atteso da molto tempo dai residenti e dalle attività della zona e reso possibile grazie alla collaborazione della Provincia di Forlì-Cesena, permetterà l’eliminazione dei rigonfiamenti e degli avvallamenti presenti sulla carreggiata stradale determinati dal passaggio degli automezzi e dai lavori eseguiti nel tempo per la sistemazione e la posa di sotto servizi. o.b.