Cantiere aperto in via Corbari. Limitazioni e divieti al traffico

Sono iniziati a Modigliana i lavori di sistemazione di via Corbari, importante strada di accesso anche alla parte vecchia del paese, alla Casa di Comunità e alla Rsa della Madonna del Cantone, per gli interventi di rifacimento di un tratto di rete fognaria e dei sottoservizi, oltre che del manto stradale e oltre alla sostituzione dei guardrail, lavori che si prevede vengano completati entro marzo. Nella fase di esecuzione, il traffico sarà a senso unico alternato. Il via al cantiere, ha spiegato il sindaco Dardi "dopo che nei giorni scorsi l’impresa incaricata dal Consorzio di Bonifica ha eseguito i lavori di pulizia nel torrente Ibola, nel tratto di un importante cedimento della scarpata, rimuovendo il materiale franato".

Proprio a seguito ai lavori, lunedì, martedì e mercoledì della prossima settimana, condizioni meteo permettendo, verrà totalmente interrotto il traffico nel tratto interessato per l’intervento sul ponte di via Corbari (di fianco all’ospedale), per permettere lo scavo nella mezzeria del ponte per la posa di sottoservizi quali la linea Enel, acquedotto e protezione linea gas. Gli scavi ridurranno sensibilmente la larghezza della carreggiata tanto da precludere il passaggio anche a un veicolo. "È un intervento temporaneo – continua Dardi –, ma necessario e che causerà inevitabilmente disagi alla circolazione per l’accesso a piazza Oberdan e via Ibola".

In piazza Oberdan il servizio con la spazzatrice previsto lunedì mattina avverrà senza rimozione delle auto in sosta; in piazzale Stagnani divieto di sosta sino a fine marzo per i primi tre stalli di parcheggio limitrofi alla spalla del ponte. Nei tre giorni indicati sarà interdetto l’accesso a via Corbari e piazza Oberdan ai mezzi pesanti e d’opera, esclusi i soli mezzi di soccorso.

Giancarlo Aulizio