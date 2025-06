‘Insieme per la Salute’: la riforma dei disabili spiegata dagli esperti

‘Insieme per la Salute’: è questo il titolo dell’evento organizzato dall’Inps oggi alle 14.30, presso la sala ex consiglio provinciale in piazza Morgagni 9, in merito alla riforma della disabilità. La spiegheranno vari dirigenti Inps: Lorenzo Leoncini, Aldo Manella, Giuseppe Paolo, Lucia Zanardi e Gloria Bissi, con Mirco Tamagnini, direttore delle attività socio-sanitarie dell’Ausl. Concluderanno Raffaele Migliorini (coordinatore generale medico legale) e Filippo Bonanni (direttore centrale Inps Salute e Prestazioni disabilità).