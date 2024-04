Castrocaro, in biblioteca ‘Racconti di guerra e di famiglia’ con Casali

Questa sera alle 20.30 la biblioteca Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole (viale Marconi 115) ospiterà un appuntamento promosso dalla sezione Anpi Valle del Montone Iris Versari in occasione del 79° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo: in programma la presentazione del libro del memorialista Maurizio Casali ‘Mo i tira a te – Racconti di guerra e di famiglia’. Ambientato in Romagna ai tempi della Resistenza, il volume è incentrato sulle cronache riportate dal nonno e dal padre dell’autore, all’epoca bambino. A presentare il volume con l’autore, il saggista e giornalista Pietro Caruso. L’accesso è libero, la cittadinanza è invitata. L’incontro è patrocinato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.