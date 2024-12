Cialtronight, ultimo show prima di Natale con il comico Vasumi

È l’ultima ‘Cialtronight’ prima di Natale, quella di domani alle 21.15 al Naima Club, in via Somalia. L’evento, organizzato dal comico forlivese Andrea Vasumi in collaborazione con Teatro delle Forchette, è ormai ampiamente rodato, infatti questa è la sua 13ª stagione: una conferma che dura nel tempo, riuscendo a fidelizzare un pubblico di affezionati tra numerosissimi sold out e, soprattutto, tantissime risate. L’elemento che ha reso il Cialtronight un appuntamento imperdibile è proprio la presenza di ospiti a sorpresa: ogni serata è imprevedibile e offre il meglio della scena comica italiana. Il costo del biglietto intero è 20 euro, 18 euro ridotto (under 16, studenti universitari e over 65 anni). Biglietti disponibili presso Teatro delle Forchette (via Vivaldi 22) dal lunedì al venerdì, ore 15-18. Info: 339.7097952; 347.9458012; 0543.1713530; info@teatrodelleforchette.it. Anche in considerazione del fatto che frequentemente si raggiunge il tutto esaurito, è già possibile assicurarsi online, tramite WebTic, gli ingressi alle serate future in calendario che saranno: 23 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo e 17 aprile.