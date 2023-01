Cinque aree di servizio aperte in A14

Per chi deve viaggiare in autostrada, la Regione Emilia-Romagna ha emesso ieri un nota specificando in tutto il suo territorio in quali distributori sarà possibile fare rifornimento, in base a quanto previsto dalle normative per i servizi essenziali di cui occorre garantire il servizio. Per quanto riguarda l’A14 le aree di servizio in cui i caruranti vengono erogati sono: da sud verso Bologna al Bevano Est (km 89) e al Sillaro Est (37); da Bologna verso sud, invece, Pioppa (km 2), Santerno (59) e Montefeltro ovest (133).