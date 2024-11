Civitella e Galeata, oggi e domani le due assise cittadine

Il consiglio comunale di Civitella è convocato oggi pomeriggio alle 18,30 con cinque punti all’ordine del giorno con al centro le variazioni di bilancio. Invece domani alle 17,30, presso il Teatro Comunale di Galeata ‘Carlo Zampighi’, è convocato il consiglio comunale dell’altro comune bidentino per la trattazione di cinque argomenti all’ordine del giorno tra cui variazioni di bilancio e modifiche allo statuto. Infine, in entrambe le assise cittadine, ci sarà spazio per le comunicazioni, interrogazioni ed interpellanze da parte degli intervenuti.