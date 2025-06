Coap, un successo dolce: "Più ricavi e iniziative per i soci"

Ricavi in crescita e bilancio positivo per Coap, la cooperativa di approvvigionamento tra panificatori e pasticcieri di Forlì. Fondata nel 1959 da un gruppo di artigiani con lo scopo di ridurre il costo delle materie prime destinate alla produzione, è oggi leader in consulenza e distribuzione del food service professionale, con circa 40 addetti, 800 clienti e un’area operativa che copre tutto il territorio da Modena a Rimini. I ricavi nel 2024 hanno superato quota 16,2 milioni di euro, con un utile dopo le imposte di circa 350mila euro. Cresce anche il patrimonio netto, pari a poco meno di 2 milioni di euro. La presentazione dei dati all’assemblea dei soci è avvenuta nei giorni scorsi nella sede di via Sacco a Forlì, alla presenza del direttore Fabrizio Fabbri, del presidente Maurizio Montanari e dei referenti di Cna, Confartigianato e Legacoop Romagna.

"In questi anni - ha spiegato il direttore generale Fabrizio Fabbri - la cooperativa ha portato avanti una politica di investimenti tutta rivolta alla crescita aziendale. Una delle operazioni più rilevanti del 2024 è stata l’acquisizione del 100% delle quote della società Gelli, attraverso la quale Coap ha rafforzato la sua presenza nel mercato di Ferrara e provincia. In precedenza avevamo rilevato le quote della società Silema di Maranello, che opera nel territorio di Modena e zone limitrofe. Nel 2025 - prosegue - prevediamo di completare i lavori di ampliamento del magazzino aziendale, con il passaggio della superficie logistica da 1.800 a 3.500 metri quadrati e sarà quindi possibile stoccare un maggior numero di prodotti e rivolgersi a nuove tipologie di clientela".

Le merci preparate per la consegna sono conservate in ambienti a temperatura controllata per non interrompere neppure parzialmente la catena del freddo. "Tra le numerose iniziative rivolte ai soci - ha ricordato il presidente Maurizio Montanari - riscuote un ottimo successo la nostra Academy Sirpa, la scuola per imprenditori della ristorazione, pasticceria e panificazione. Si tratta di un’opportunità formativa praticamente unica in Italia per le nostre aziende socie, con l’obiettivo di supportarle nello sviluppo delle competenze manageriali interne, ma anche di affiancarle nel ricambio generazionale, un tema molto presente ormai fra tutte le imprese". Coap ha anche la capacità di analizzare le evoluzioni del mercato e proporre alla clientela idee sulla produzione, vendita e organizzazione aziendale.

Gianni Bonali