Concerto delle medie alla Fabbrica delle Candele

Domani alle 21, alla Fabbrica delle Candele in viale Salinatore 30, si terrà un evento che unirà musica, educazione e solidarietà. L’IC 7 Silvestroni di Forlì in collaborazione con MagicaMenteMozart e con il patrocinio dell’Assessorato alla Politiche Giovanili, è lieto di presentare un grande concerto scolastico, parte integrante della programmazione di Fabbrica Estate 2024. La serata vedrà come protagonisti 30 giovanissimi flautisti provenienti da diverse scuole medie a indirizzo musicale: Zangheri e Croce di Forlì, Plauto di Cesena e Scuola degli Amici della Musica di San Mauro Pascoli. Contributi anche dei Comprensivi di Predappio e Meldola. Diretti dal prof Tito Ciccarese e accompagnati dai loro docenti, questi giovani musicisti daranno vita a un’esecuzione emozionante di brani tratti dalle tre Suite della ‘Water Music’, una delle più celebri composizioni barocche di Georg Frederic Händel. Questo concerto non è solo un’esibizione musicale, ma un tributo sentito alla resilienza della nostra comunità, che ha affrontato con coraggio la tragica alluvione dello scorso maggio 2023. Durante la serata, saranno presenti alcuni volontari della Protezione Civile che, attraverso le loro testimonianze, racconteranno gli sforzi e gli aiuti prestati alle famiglie colpite dall’alluvione, trasmettendo ai giovani alunni il grande valore della solidarietà e del supporto reciproco. Ingresso libero.