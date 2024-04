Concerto, raccolti oltre 3mila euro

Il successo di pubblico al Teatro Dragoni di Meldola per il concerto dei Tequila Sunrise ha consentito di consegnare allo Ior l’intero incasso della serata, pari a 3.322,15 euro, che servirà per finanziare il Progetto Margherita, iniziativa portata avanti da diversi anni per offrire gratuitamente una parrucca alle donne che durante la malattia oncologica affrontano il momento della caduta dei capelli. Il risultato è stato conseguito in quanto tutte le spese della manifestazione sono state sostenute dagli sponsor: Conad Meldola, Estetica Cristina Forlì, Sifer lavorazione metalli, Scam macchine pulispiaggia, Giemme porte e finestre, Pallareti Impianti idraulici, Desiderio Impianti elettrici civili e industriali, Labordid Metalmeccanica in serie e speciale, Società Agricola Dalla Pianta e Rossi, La Commerciale Agricola di Billi Giovanni, Cvr di Vitali Alessandro Lavori edili, Polar Leading in technology.