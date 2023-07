Concertone in piazza Stasera c’è Radio Bruno: ecco la scaletta dei big

Il gran giorno è arrivato: questa sera alle 20 in piazza saffi si terrà il concertone di Radio Bruno. Sul palco saliranno cantanti e band popolarissime: Boomdabash, Paola e Chiara, Emma, Diodato, Ariete, Shade, Federica Carta, Coma Cose, Elettra Lamborghini, Sethu, Angelina Mango, Tony Effe, Benji e Finley. Ci sono già anche diverse indiscrezioni sulla scaletta: Emma canterà il suo ultimo pezzo ‘Mezzo mondo’ e non mancherà il duetto con l’ex componente della Dark Polo Gang, Tony Effe: ‘Taxi sulla Luna’. Paola e Chiara, di nuovo sulla cresta dell’onda, porteranno Furore e Mare Caos, oltre al nuovo brano realizzato in collaborazione con i Boomdabash: ‘Lambada’. Elettra Lamborghini farà ballare il pubblico con ‘Mani in alto’. I giovanissimi avranno modo di ascoltare i loro idoli: Ariete, Shade e Federica Carta, Sethu, Benji e Finley. I Coma Cose, diventati celebri nel corso delle ultime due edizioni del festival di Sanremo, canteranno ‘L’addio’ e ‘Fiamme negli occhi’. Si esibirà anche Angelina Mango figlia di Pino Mango e della solista Laura Valente.

A presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con ospiti anche Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. La diretta sarà trasmessa da Radio Bruno o su Radio Bruno tv (canale 73). In agosto la serata andrà in onda in differita anche su La5. Durante la serata saranno raccolti fondi per gli alluvionati.

In occasione del concertone saranno apportate alcune modifiche alla viabilità cittadina: piazza Saffi sarà chiusa dalle 14.30, con conseguente reindirizzamento anche del transito del servizio pubblico e dei taxi fino a mezzanotte e trenta. I corsi principali saranno percorribili fino alle immediate adiacenze della piazza. Corso della Repubblica è interessato anche dai cantieri di Hera nel tratto compreso tra via Cignani e via San Pellegrino Laziosi.